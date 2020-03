Releasedatum bekend van The Outer Worlds

Een RPG die niet van deze wereld is

Obsidian Entertainment, Virtuos Games en Private Division hebben aangekondigd dat The Outer Worlds vanaf 5 juni 2020 verkrijgbaar zal zijn voor Nintendo Switch, zowel digitaal als fysiek.

The Outer Worlds is een RPG waarin een uniek universum centraal staat. Je bent onderdeel van een kolonie die me haar ruimteschip is gestrand in deze vreemde wereld. Na een winterslaap van 70 jaar word je gewekt door een dokter die jou vertelt dat je de rest van jouw team moet gaan opzoeken en moet uitzoeken hoe je ze weer tot leven wekt.



Door de keuzes die je maakt tijdens het spelen zijn er bepaalde consequenties. Je kiest zelf welke weg je bewandelt wanneer je deze wereld ontdekt met al zijn inwoners en bedrijven. Je kan de held of schurk van het verhaal worden, de keuze is aan jou. Je kiest twee teamleden en zorgt ervoor dat jouw karakter groeit in het spel. Stukje bij beetje kom je er achter wat er écht aan de hand is.