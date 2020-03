Pokémon GO aanpassingen door Corona

Meer thuis bewegen in plaats van op straat!

Ontwikkelaar Niantic past verschillende spellen, waaronder Pokémon GO, aan vanwege de huidige Corona-maatregelen. In onder andere Pokémon GO is het de bedoeling zoveel mogelijk naar buiten te gaan, iets wat momenteel niet in lijn is met de maatregelen die het Kabinet heeft genomen. Niantic zal de spellen daarom zo veranderen, dat spelers de game thuis makkelijker kunnen spelen.

Zo is het met deze aanpassingen mogelijk om door middel van thuisactiviteiten beloningen te gaan krijgen. In Pokémon GO wordt het daarnaast ook mogelijk om gevechten tegen sterke monsters vanuit huis te doen, iets wat normaal juist buiten gebeurt. Verder zal door Niantic prioriteit worden gegeven aan activiteiten die binnen te doen zijn.

De aanpassingen moeten in de ‘komende dagen’ plaats gaan vinden. Speel jij nog veel Pokémon GO? En kom jij hiervoor nog veel buiten?