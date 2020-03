Mr. DRILLER DrillLand krijgt aankondigingstrailer

Can ya dig it? Mr. DRILLER DrillLand is 25 juni beschikbaar in de Nintendo eShop!

In deze actie-avonturen puzzelgame wordt je uitgenodigd in het pretpark DrillLand, wat 500 meter onder de grond ligt! Verken alle attracties en boor je een weg door de levels. Elke attractie heeft verschillende regels, versla jij ze allemaal?

Je kunt kiezen uit zes verschillende karakters met elk hun eigen kwaliteiten! Je kunt zelfs kiezen uit een robot of een hondje. De gameplay beloofd simpel te zijn, maar tegelijk ook vermakelijk en vol plezier!

Bekijk de aankondigingstrailer hieronder en kies alvast jouw karakter!