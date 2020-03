Atlus publiceert nieuwe enquête over lokalisatie Persona 5 Scramble

Krijgt het vervolg op Persona 5 een kans op Westerse Switches?

Begin dit jaar bracht Atlus een van de grotere games van dit jaar uit op de Switch: Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Dit officiële vervolg op Persona 5 is echter nog niet beschikbaar buiten Japan. Sterker nog, de game is niet eens bevestigd om in het Westen te verschijnen.



Hier komt echter misschien verandering in. Atlus heeft een nieuwe online enquête gepubliceerd, speciaal voor fans die onlangs Persona 5 Royal op de PlayStation 4 hebben opgepikt. In de enquête vraagt Atlus of deze fans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers gelokaliseerd willen zien.



In februari van dit jaar deelde Atlus al een vergelijkbare online enquête, waarin spelers werd gevraagd of ze games als Catherine: Full Body, Shin Megami Tensei, Devil Summoner en Etrian Odyssey on the Switch wilden zien. Of dit aan de enquête lag of niet, vorige week werd Catherine: Full Body tijdens de Nintendo Direct Mini aangekondigd voor een Switch-release op 7 juli 2020.