[Review] Doom 64

23 jaar later nog steeds een wreed spel.

In 1997 kwam het first-person schietspel Doom 64 voor het eerst uit voor de Nintendo 64, voor velen een eerste game-ervaring met een schietspel in het genre horror. Doom 64, oorspronkelijk ontwikkeld door Midways, is afgelopen week uitgegeven als remaster op de Nintendo Switch. Ik had het genoegen om deze klassieker voor jullie uit te mogen proberen.

Alleen jij kan de wereld redden van de ondergang!

De aarde wordt bedreigd door demonen van de onderwereld en monsters zo kwaadaardig als satan zelf, maar gelukkig ben jij er om deze verschrikkelijke wezens te lijf te gaan. Dit kan je met je blote handen doen, of je zorgt er gewoon voor dat je een krachtig wapen oppakt om ze mee overhoop te kunnen schieten. Jouw doel? Hier levend uit komen, uiteraard doe je dit terwijl je de aarde redt.



Dit van origine 32 levels tellende schietspel heeft ook een puzzelelement. Door sleutels te verzamelen kan je bepaalde deuren openen om verder te komen in het spel. Hiervoor moet je dus wél langs verschrikkelijke demonen en bewakers. Terwijl je rondloopt in duistere omgevingen, met veel verschillende ruimtes die allemaal hun eigen kenmerken hebben, raap je voorwerpen op. Dit kunnen wapens zijn, munitie, health-kits, armor of dus de sleutels die je nodig hebt om door bepaalde deuren te kunnen komen.

Een ‘golden oldie’

Doom 64 is een duister spel, het lukte mij ook niet om overdag iets te kunnen zien van de beelden zonder dat ik de helderheid in het spel aanpaste. Dit past natuurlijk perfect bij het genre en het is dan ook de bedoeling om Doom 64 in de avond te spelen, wanneer het donker is in huis (voor de mensen die wél dapper zijn, zeg maar).



Het spel speelt lekker weg, de bediening is makkelijk en logisch. De geluiden brengen je daarnaast ook echt terug naar die retro speelervaring. Ondanks dat er een level extra is toegevoegd, is Doom 64 voor de Nintendo Switch geen heel lang spel. De game is net lang genoeg om een aantal avonden bezig te blijven. De prijs in de eShop is daar ook naar, hij is namelijk maar €4,99.

Conclusie

Doom 64 is en blijft natuurlijk een klassieker, voor velen een nostalgische game en zo voelt hij ook aan. De grafische vormgeving is ietwat aangescherpt en in deze remaster kan je een extra level verwachten. Heb je zin in een avondje demonen knallen net zoals in 1997? Of ben je benieuwd naar een van de voorgangers van het nieuwe spel Doom Eternal? Dan kom je al snel uit bij Doom 64. Voor €4,99 is het zeker de moeite waard om dit retro spel te (her)beleven.

Cijfer: 7,4