Obey Me krijgt nieuwe trailer – release later in 2020

We moeten nog even wachten op de game maar krijgen ondertussen wél een nieuwe trailer voorgeschoteld.

Blowfish Studios en Error 404 Game Studios hebben onlangs Obey Me aangekondigd, een coöperatieve actie-vechtgame voor Nintendo Switch. Obey Me stond op de planning om eind 2019 te verschijnen in de Nintendo Switch eShop maar dit is niet gehaald. Een release staat nu op de planning voor later in 2020. In Obey Me vechten engelen en demonen een onzichtbare oorlog. Bekijk de nieuwe trailer hieronder.