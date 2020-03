Winnaars Dandara: Trials of Fear Edition bekend

De hoogste tijd om opnieuw drie Daily Nintendo-leden blij te maken!

De game Dandara heeft onlangs een flinke update gekregen in de vorm van de Trials of Fear Edition en in onze review sprak Patricia al erg positief over de game. Dankzij indie-uitgever Raw Fury mochten wij maar liefst drie digitale exemplaren van de game verloten, iets wat zeker in deze tijd natuurlijk extra fijn is.

Om mee te doen vroegen we je om een of meerdere tips: wat te doen als je zoals nu veel thuis zit? We hebben flink wat tips voorbij zien komen. Wie hebben er uiteindelijk gewonnen? Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met de game. De code wordt per privébericht verstuurd.