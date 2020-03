The Otterman Empire komt volgende week naar de Switch

Alleen de beste otters kunnen winnen!

Vanaf volgende week kunnen we aan de slag met de nieuwste titel van Tri-Heart Interactive. Op donderdag 2 april verschijnt namelijk het party schietspelletje The Otterman Empire op de Nintendo Switch.

In The Otterman Empire neem je het alleen of samen op tegen Tiko en zijn hulpjes. Het spel bevat een grote variatie aan uitdagingen, welke zijn verdeeld over acht planeten. Alleen de beste otters kunnen winnen, dus zorg dat je een goed team samenstelt. Wordt jij de nummer één?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan hieronder de trailer.