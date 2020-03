Shantae and the Seven Sirens komt 28 mei naar de Switch

Vergezel Shantae op een tropisch avontuur.

Shantae and the Seven Sirens is al speelbaar via Apple Arcade, de gamingservice van Apple waarbij je voor een vast bedrag per maand een flink aantal spellen kan spelen. Ontwikkelaar WayForward heeft inmiddels ook bekend gemaakt dat dit spel op 28 mei uitkomt voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc. De digitale versie zal $29,99 gaan kosten. Ook laat WayForward weten dat er een fysieke versie van het spel zal uitkomen. Limited Run Games komt met een standaard editie en een collector’s editie.

Shantae and the Seven Sirens is een 2D-platformer. Het avontuur vindt plaats op een tropisch paradijs. Hier maakt ze al snel nieuwe vrienden, maar dingen gaan mis als ze ontdekt dat het eiland duistere geheimen heeft. Lukt het jou om alle duivelse vijanden te verslaan?