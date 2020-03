Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 7.0 GigaByte aan vrije ruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 14 vele nieuwe games in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een spel daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, maarliefst 7.0 GigaByte aan ruimte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen? Bekijk dan onderstaande lijst.