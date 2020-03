Grote bedrijven wilden Yacht Club graag overnemen

Het bedrijf heeft tot nu toe altijd geweigerd.

Het in 2011 opgerichte Yacht Club Games is een van de bekendste namen als het op indie-ontwikkelaars aankomt. Deze bekendheid hebben ze vooral te danken aan hun succesvolle Shovel Knight-games. Op dit moment is het bedrijf volledig onafhankelijk, maar door hun succes zijn ze al meerdere keren benaderd door grotere bedrijven in de game-industrie met de vraag om overgenomen te worden. Dit onthulde David D’Angelo van Yacht Club Games tijdens een Ask Me Anything op Reddit.

Tijdens het vragenrondje onthulde D’Angelo tevens waarom het nog niet tot een overname is gekomen. Volgens hem heeft Yacht Club Games zeker niets tegen een mogelijke overname, maar is het op dit moment niet nodig. Het bedrijf wil pas serieus nadenken over dit idee als het “logisch” is. Op dit moment willen ze liever complete controle over het bedrijf hebben en de games die ze maken.

“Ja, het is voorgekomen… we zouden er niet helemaal tegen zijn als het logisch zou zijn voor onze situatie. Maar op dit moment hebben we liever controle over hoe het bedrijf wordt geleid en wat voor soort games we maken.” David D’Angelo, Yacht Club Games

