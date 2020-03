Chaos Code: New Sign of Catastrophe footage

Wie is de beste vechter van ze allemaal?

Chaos Code: New Sign of Catastrophe is een 2D vechtspel die gebruikt maakt van 2D getekende modellen en animaties. Dit spel bevat zestien speelbare personage, 7 game modi en een optie om het online tegen andere spelers op te nemen.

De verschillende game modi die beschikbaar zijn in het spel bestaan uit: Arcade mode, Versus mode, Mission Mode, Network Mode en nog meer!

Bekijk deze modi in actie en andere gameplaybeelden van het spel Chaos Code: New Sign of Catastrophe hieronder:

Is dit een vechtspel dat je aanspreekt of niet? Laat het ons weten in de reacties!