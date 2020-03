Nieuwe trailer Lost Words: Beyond the Page

Ga op een wonderbaarlijk avontuur in een vreemde wereld.

Lost Words: Beyond the Page is een 2D narrative adventure game die gepland staat voor de Switch. De game is vanaf nu al te spelen op de Google Stadia, en om dit te vieren is er een nieuwe launch trailer uitgebracht. De trailer kun je hieronder bekijken. Het is onduidelijk wanneer de game naar de Switch komt, hij stond officieel gepland voor afgelopen december.

In Lost Words: Beyond the Page speel jij het avontuur van een jong meisje in het wonderbaarlijke land van Estoria. Je lost lastige puzzels op door delen van de wereld zelf te gebruiken, en speelt door unieke platforming segmenten door een evoluerende en prachtig neergezet landschap.