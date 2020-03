Gameplay beelden Gunbrick: Reloaded

Deze puzzel platformer komt in april naar de Switch.

Gunbrick Reloaded werd eerder vandaag aangekondigd voor de Nintendo Switch, met een release datum van 9 april. Dit nieuws kwam van Nitrome, de ontwikkelaar van o.a. Bomb Chicken en mede ontwikkelaar van Shovel Knight Dig. Niet lang daarna volgde er ook beelden van de game, waarop je Gunbrick Reloaded in actie op de Switch kunt zien. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

Gunbrick Reloaded gaat over de Gunbrick, een wapen aan de ene kant, een schild aan de andere. In een wereld waarin auto’s overbodig zijn geworden is de Gunbrick een wereldwijde sensatie, en ermee vecht je tegen mutanten op de barre vlaktes, doorgedraaide nerds en allerlei soorten kubusvormige tegenstanders in deze bizzare puzzel platformer game.