[Budget tip] Ikaruga

Zin in een nieuw spel maar heb je weinig geld? Daily Nintendo biedt uitkomst.

In het weekend heb je heerlijk de tijd om volop te gamen, maar dat is natuurlijk niet gratis. In onze nieuwe rubriek budget tips, schotelen we je elke week een spel voor welke je voor een prikkie kunt krijgen, maar wel écht de moeite waard is. Ongetwijfeld zal het niet elke week jouw ding zijn, ook voor jou zal er vast een keer wat leuks tussen zitten! De ene keer zullen we een spel in de schijnwerpers zetten die in het algemeen al goedkoop is, de andere keer een spel die inmiddels flink is afgeprijsd.

Onze budget tip van deze week: Ikaruga

Voor iets minder dan 15 euro krijg je een van de beste Shoot-‘Em-Up’s aller tijden van ontwikkelaar Treasure voorgeschoteld. De game verscheen in 2002 op de Dreamcast en werd toen door velen als een van de beste games aller tijden bestempeld. Nu, meer dan 15 jaar later, blijkt de media nog even lovend te zijn over de Switch-versie. Met een Metacritic score van 8,8 wordt deze titel nog steeds als een tijdloze klassieker gezien. Zelfs zoveel jaar na de originele release weet de game nog steeds meerdere tienen te scoren. Ook wij waren trouwens enorm enthousiast in onze review.

Al die cijfertjes mogen dan wel leuk staan, je moet natuurlijk wél houden van het genre. Maar wie Shoot-‘Em-Up’s kan waarderen zal vrijwel niet teleurgesteld kunnen worden door Ikaruga. De prachtige graphics, intense gameplay en extreem goede replay waarde maken dit een oh zo’n kenmerkende titel van Treasure, de ontwikkelaar welke ook verantwoordelijk was voor Sin and Punishment. Ikaruga heeft ‘slechts’ 5 stages en ja, dat is weinig. Maar zie maar eens door alle levels heen te komen. Oefenen, heel veel oefenen, dat is de enige sleutel tot succes. En laat Ikaruga nu net zo heerlijk wegspelen, dat dit totaal niet erg is.

Laat je niet misleiden door de leeftijd van de game en geef Ikaruga zeker een keer een kans! Onderstaande trailer neemt je alvast mee in wat je te wachten staat.