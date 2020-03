Trials of Fire aangekondigd voor Nintendo Switch

De Londense ontwikkelaar Whatboy Games maakt bekend dat Trials of Fire, een turn-based en strategisch kaartspel, naar Nintendo Switch komt.

Trials of Fire speelt zich af in een wereld waar hongersnood heerst en conflicten nooit ver weg zijn. Kan jij morele keuzes maken in een omgeving waar alle regels door catastrofes overboord zijn gegooid? In deze game heeft elke keuze die je maakt een impact op jouw zoektocht naar het laatste sprankeltje hoop.

Help jouw stad te overleven in deze woestenij. De noodzakelijke grondstoffen daarvoor vinden, wordt een helse klus. Je zal hinderlagen moeten ontwijken en rondzwervende monsters moeten verslaan via spannende kaartgevechten. Een weldoordachte strategie is in Trials of Fire geen overbodige luxe.

Bekijk hier de trailer:

De release van Trials of Fire op Nintendo Switch is gepland voor 2021.