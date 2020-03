Seven Knights: Time Wanderer komt naar Nintendo Switch

RPG spel Seven Knights komt over een tijdje naar de Switch!

Het spel was origineel een mobiel spel, genaamd Seven Knights. In 2018 werd aangekondigd dat er een port naar de Nintendo Switch zou komen. Na een paar jaar stilte hebben we toch weer nieuws! Het spel komt wel degelijk naar de Switch, maar nu met de naam: Seven Knights: Time Wanderer! Het verhaal is een aftak van het mobiele spel. Je speelt als Vanessa, achtste ridder van ‘de zeven ridders’. Hoe zal dat aflopen?

Seven Knights komt in juni uit in Japan. Voor de westerse wereld is er nog geen datum of tijdsaanduiding, dus wij moeten nog even geduld hebben. Hopelijk is er snel meer nieuws!

Om een beetje een impressie te krijgen van het spel, kun je hieronder een korte Japanse trailer bekijken!