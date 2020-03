[Review] Animal Crossing: New Horizons

Is dit het vervolg waarop veel Animal Crossing fans gehoopt hadden?

Je zit op het vliegveld, wachtend op de vlucht die je naar je eigen onbewoonde eiland gaat brengen. Na een avontuur van maar liefst 7 jaar in je eigen stadje in Animal Crossing: New Leaf, is het nu dan toch tijd om je horizon te verbreden. Opeens hoor je een hoge stem die praat in de bekende taal Animalese: je wordt namelijk naar de receptie geroepen om je klaar te stomen voor vertrek. Eenmaal daar tref je de neefjes van Tom Nook, Timmy en Tommy, aan. Deze twee tanooki’s hebben een breed arrangement aan eilanden voor je klaarliggen waaruit je kunt kiezen. Eenmaal gekozen werp je nog een laatste blik op je New Leaf stadje, voordat je in het vliegtuig stapt en je nieuwe avontuur met een opgeheven hoofd begint! Alleen, zal deze nieuwe horizon wel zo leuk zijn als je denkt? Wat als het stadsleven in New Leaf leuker was? Verschillende gedachtes spoken door je hoofd naarmate je dichterbij je eindbestemming komt.

Het begin van je eilandleven

Je komt op je eiland aan met twee andere bewoners die zich ook hebben ingeschreven voor Tom Nook’s project. Deze bewoners zijn geheel willekeurig en verhelpen grotendeels de eenzaamheid die het leven op een onbewoond eiland kan opwekken. De eerste dag vliegt voorbij dankzij de uitgebreide uitleg van Tom Nook over het eiland leven. In de avond wordt het eiland op een feestelijke manier geopend met een kampvuur en wat vruchtensap. Na wat gepraat te hebben met je mede bewoners en een slokje te hebben genomen van je vruchtensap, wordt het tijd om je eigen eiland een naam te geven. Wordt het misschien de naam van de wereld van je favoriete videogame of toch een stad in de echte wereld? Eenmaal gekozen wordt er nog tot in de late uurtjes doorgefeest.

De ochtend breekt aan en je eerste echte dag op je eiland begint. Helaas lig je nog in een tent waardoor je niet al te best hebt geslapen. Tom Nook legt al snel uit dat je door middel van het verzamelen van Nook Miles een huisje van hem kan krijgen. Nook Miles kunnen verdient worden door het voltooien van verschillende opdrachten (een andere vorm van achievements). Van Tom Nook krijg je je eigen NookPhone waarop je onder andere deze achievements kunt inzien. Deze Nook Miles kunnen dan weer ingeruild worden voor verschillende beloningen waaronder nieuwe haarstijlen, haarkleuren, grote opslag en veel meer.

Reizen naar nog meer eilanden?

Je merkt al snel dat na een dagje of drie hard werken, je de meeste beloningen al bemachtigd hebt. Verder blijft het eilandleven een beetje eenzaam met maar twee eilandbewoners. Je had er tenslotte veel meer in je New Leaf stadje! Om het wat drukker te maken op je eiland besluit je om van je Nook Miles een ticket te kopen waarop je naar verschillende eilanden kunt gaan. Je hebt verhalen gehoord dat er eilanden zijn vol met tarantula’s maar dat mag de pret niet drukken! Je print snel je ticket en rent naar je eigen kleine vliegveld dat wordt gerund door Dodo Airlines. Het is een beetje raar om je vliegtuig te laten besturen door vogels die zelf niet kunnen vliegen, maar je besluit het aan te zien.

Als je eenmaal op het willekeurige eiland bent geland, ontmoet je al snel verschillende eilandbewoners die allemaal dolgraag willen wonen op je eiland. Dat zal het wat levendiger maken op je eiland! Helaas duurt het wel even voordat deze bewoners zo ver zijn om bij je in te trekken. Tom Nook heeft namelijk nog even een appeltje met hun te schillen. Na een aantal dagen krijg je van Tom Nook een bericht dat je wat meubels voor de bewoners moet maken die ze nodig hebben om te overleven op het eiland. Je vindt dit wat vergezocht aangezien iemand een vogelbad wil hebben, maar je besluit om het maar gewoon te maken. De materialen vind je redelijk makkelijk door middel van het hakken en schudden van bomen, trekken van onkruid en het slaan tegen diverse stenen. Helaas is je eigen gemaakte gereedschap niet heel duurzaam en haal je redelijk veel bijlen, scheppen en meer gereedschap erdoorheen. Dit is niet heel storend aangezien je hard aan het werk bent geweest om genoeg materialen te verzamelen!

Nodige vorderingen worden geboekt!

Na het eindelijk verzamelen van de nodige meubels, verhuizen de bewoners naar je eiland en wordt het onbewoonde eiland opeens een gezellig bewoond eiland. Langzaam maar zeker wordt de sfeer op het eiland zoals je gewend bent van je oude stadje in New Leaf. Aangezien je nu wel buiten meubels mag zetten van Tom Nook, maak je hier gretig gebruik van. Een bloempje hier, een bankje daar en nog een meubelstuk daar en het begint er al echt uit te zien als je eigen eiland!

Elke dag is boordevol gevuld met activiteiten zoals het verzamelen van vissen/fossielen/insecten voor het museum, praten met je mede eilandbewoners en het decoreren van je eigen eiland. Natuurlijk wil je in de tussentijd genoeg Nook Miles en Bells verdienen zodat je langzaam maar zeker je huis kunt uitbreiden en het eiland tot een waar paradijs kunt maken.

Na een weekje merk je dat de pret pas echt begint: Isabelle komt namelijk naar je eiland! Dankzij je harde werk heeft het stadhuis een enorme upgrade gehad. Dit zorgt ervoor dat naast Tom Nook, Isabelle ook van de partij is om je met diverse dingen rond het eiland te helpen. Herinner je je nog je Nook Miles die je in overvloed had? Dit is geen probleem meer aangezien je door deze upgrade genoeg dingen hebt om je welverdiende Nook Miles aan uit te geven. Ook worden bells nog belangrijker aangezien je ze naast het groter maken van je huis en het kopen van verschillende meubels, ook nog nodig hebt voor het bouwen van diverse bruggen en gebouwen.

Het beste is nog dat je je huis, die je zonder te diep na te denken bij het strand hebt gezet, kunt verplaatsen! Ook andere gebouwen waarvan je de plaatsing niet leuk vindt kun je veranderen.

Je eigen paradijsje

Dit eiland, dat eerst voelde als een redelijk lege en rommelige versie van je stadje in New Leaf, groeit langzaam uit tot een echt paradijs die in elk aspect beter is dan het stadje dat je gewend bent. De enorme vrijheid die Tom Nook je geeft in het decoreren en onderhouden van je eigen eiland is ongekend. Ook de andere eilandbewoners voelen zich na een weekje steeds beter! Ze praten over meerdere dingen met je en vinden het heel leuk als je hun een cadeautje geeft. Natuurlijk geven ze je ook nog genoeg cadeautjes terug, ook al moet je er soms wat voor doen.

Je hebt nog niet alles gezien van wat het eiland te bieden heeft. Zo heb je van vrienden gehoord dat je uiteindelijk een optie krijgt om het eiland helemaal te scheppen zoals jij dat wilt. Rivieren, heuvels en meer kunnen geplaatst worden waar jij ze het mooist vindt. Dit gooit nog een hoop vrijheid op de al bestaande berg vrijheid die Tom Nook je geeft. Naast de vrijheid, merk je ook dat er genoeg mysterieuze dingen zich afspelen op het eiland. Soms zie je door het huisraampje een spookje, wie zou dat toch zijn?

Waar je je het meest op verheugt zijn de toekomstige evenementen die je met zowel eilandbewoners als verre vrienden kunt vieren. Het volgende evenement zou iets zijn waar je gekleurde eieren moet zoeken, wat leuk! Ondertussen blijf je je eiland opbouwen, het museum aanvullen en nog veel meer activiteiten ondernemen die je eigen paradijs te bieden heeft.

Je maakte je wel een beetje zorgen over de muziek de eerste paar dagen. Steeds maar werd hetzelfde liedje afgespeeld op het eiland en je had het na een tijdje wel gehoord. Gelukkig veranderde dit al snel nadat je het stadhuis upgrade. Dit brengt de functie terug waarbij je elk uur een ander liedje hoort in je stad. Naast de muziek zijn er een hoop rustgevende geluiden toegevoegd zoals blaadjes die bewegen, de zee die beweegt en nog veel meer. Gelukkig doet Animal Crossing: New Horizons het dus ook enorm goed als het om geluid gaat.

Beter dan New Leaf?

Animal Crossing: New Horizons is een even wennen in het begin aangezien het echt bij de basis begint. Naarmate er meer eilandbewoners op je eiland komen wonen begint het spel steeds leuker te worden. Nieuwe opties om je uiterlijk aan te passen, enorm veel vrijheid in het schapen van je eigen eiland en het leuke craft en Nook Mile-systeem die je uren per dag bezighoudt. Animal Crossing: New Horizons is in elke vorm een enorme vooruitgang van Animal Crossing: New Leaf. In het begin kan het zijn dat je het simpele stadsleven van New Leaf mist, maar dit gaat al snel over als je langzaam maar zeker meer dingen vrij speelt. Het is een heerlijk spel om elke dag op een relaxed tempo te spelen en langzaam vooruitgang in te boeken. Om te bedenken dat er nog meer in de toekomst wordt toegevoegd maakt het dit spel dubbel en dwars waard om te halen. Ik ga in ieder geval terug naar mijn klein paradijsje, tot later!

Eindcijfer: 9,8