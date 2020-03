Nieuwe DLC MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order beschikbaar

Dit is het laatste DLC-pakket van de uitbreidingspas.

Afgelopen jaar kwam Marvel Ultimate Alliance 3 uit. In dit spel speel je als verschillende karakters uit het Marvel-universum op bekende locaties. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat Thanos de zes Infinity Stones niet in handen krijgt.

Voor dit spel is er ook een uitbreidingspas. Deze pas bestaat uit drie verschillende DLC-pakketten, waarvan het laatste deel nu beschikbaar is. Met dit laatste pakket kun je spelen als de vier leden van de Fantastic Four en als Doctor Doom. Ook krijg je er een volledig nieuw verhaal bij. De uitbreidingspas kun je kopen voor €19,99. Als je deze koopt, krijg je alle drie de DLC-pakketten.