Fuser komt in de herfst naar Nintendo Switch

De makers van Guitar Hero en Rock Band kiezen met hun nieuwe titel Fuser voor de DJ-wereld.

Altijd al eens achter de draaitafels willen staan? Dromen zijn soms geen bedrog. Het Amerikaanse Harmonix brengt met Fuser precies die wens in vervulling en zet jou met een knappe platenverzameling op het podium van een gigantisch muziekfestival.

In de games zal je uiteindelijk meer dan honderd nummers kunnen mixen, maar voorlopig heeft Harmonix slechts een kleine greep uit het aanbod bekendgemaakt:

50 Cent – In Da Club

Billie Eilish – Bad Guy

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down

The Clash – Rock The Casbah

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank

Imagine Dragons – Thunder

J. Balvin & Willy William – Mi Gente

Lady Gaga – Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Lizzo – Good As Hell

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Migos – Stir Fry

Post Malone – Better Now

Smash Mouth – All Star

Warren G & Nate Dogg – Regulate

Bekijk hier de officiële trailer:

De exacte releasedatum kennen we nog niet, maar we weten wel dat we Fuser in de herfst van 2020 mogen verwachten.