ARMS is tijdelijk gratis te spelen

Tot en met 6 april kunnen we het volledige spelletje gratis uitproberen!

Heb jij altijd al ARMS willen spelen, dan is dit het moment! Gister werd er namelijk tijdens de Nintendo Direct Mini aangekondigd dat ARMS tijdelijk gratis speelbaar is. Het gaat hier om de volledige game, welke we tot en met 6 april helemaal gratis uit mogen proberen. Het enigste wat je hoeft te doen is de Nintendo eshop openen, naar het kolommetje Nintendo Switch Online gaan en daar kun je de game op de proef nemen. Let er wel op dat je in bezit moet zijn van het Nintendo Switch Online abonnement om ARMS gratis te kunnen downloaden.

In het vechtspel ARMSÂ gebruik je motion controls om te boksen. In deze game kunnen de armen van de boksers ongelofelijk ver uitstrekken. Hierdoor kun je je tegenstander vanaf een afstand raken. Door middel van de Joy-Con-controllers te bewegen en te draaien kun je je personage verplaatsen of je arm in een bocht uitstrekken, waardoor het mogelijk is de vijand vanuit een hoek te raken.