Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy nu verkrijgbaar

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy is nu beschikbaar in de eShop en binnenkort komt er nog een Star Wars game uit.

Nadat vorig jaar Jedi Outcast al verscheen, is nu de Jedi Academy geopend op de Switch. Een online multiplayer klassieker waarin jij een nieuwe leerling bent van Luke Skywalker en getraind wordt in ‘The ways of the Force’

Het spel is voor €19,99 beschikbaar in de eShop en bevat verschillende speltypen voor maximaal 16 spelers. Zo heb je Free for All en Capture de Flag. In het spel kun je van alles aanpassen naar jouw wensen. Zo kun je je personage qua uiterlijk zelf bepalen, maar ook voor welke kant je wilt strijden en hoe jouw lightsaber eruit ziet.

Dat is nog niet alle Star Wars voor de hybride console. Binnenkort komt er nog meer nostalgie uit. Er is namelijk onthuld dat Star Wars Episode I: Racer ook zal verschijnen. Dit spel kwam oorspronkelijk uit voor de Nintendo 64 en was een geliefd Star Wars spel in die tijd.