Shinsekai: Into The Depths nu verkrijgbaar op de Switch

Capcom’s Shinsekai: Into The Depths verscheen vandaag onverwachts op de hybride console van Nintendo.

In de afgelopen Nintendo Direct Mini heeft Nintendo flink wat games voor de Switch laten zien. Games die later dit jaar uitkomen én spellen die nu direct beschikbaar zijn. Shinsekai: Into The Depths behoort tot de laatstgenoemde groep en is nu voor net geen 20 euro te downloaden.

Shinsekai: Into the Depths is een diepzee-verkenningsspel vol actie. Spelers kruipen in de huid van de laatst overlevende mens die op onderzoek gaat in een enorme aquatische wereld.Verzamel tal van middelen om hiermee jouw uitrusting te verbeteren, om nieuwe items te maken en zo steeds dieper in de zee te kunnen duiken.

Benieuwd geworden naar deze nieuwe Switch-titel? De bijbehorende trailer kun je hieronder bewonderen.