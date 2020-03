Ring Fit Adventure update vandaag beschikbaar

Ring Fit Adventure wordt nu nog leuker. Nieuwe modi zijn later vandaag beschikbaar om toch in beweging te blijven tijdens de quarantaine tijd.

Ring Fit Adventure is bijna overal uitverkocht. Nu alle sportscholen dicht zijn zoeken mensen massaal manieren om fit te blijven binnen de muren van hun huis.

De gratis update voor Ring Fit Adventure die vandaag te downloaden is, belooft veel goeds: 17 muziek stukken waarop jij uitgedaagd wordt om te bewegen. De muziek is afkomstig van populaire Nintendo-spellen zoals Splatoon 2, Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Breath of the wild. Door deze optie is bewegen nóg leuker en uitdagender!