[Review] Saints-Row IV: Re-Elected

Eind deze week kun je ervaren hoe het is om de President van de Verenigde Staten te zijn. Ook ontdek je hoe het is om superkrachten te hebben.

Een klein jaar terug kwam Saints-Row: The Third uit op de Switch, helaas als een matige port. Nu, een jaar later, kruip je weer in de huid van de Saints. Ondertussen is hun macht alleen wat vergroot. Geen Steelport meer, maar de Verenigde Staten van Amerika liggen nu aan je voeten.

Een gesimuleerde superheld

Aan het begin zal de aarde aangevallen worden door het alien-ras genaamd de Zin. Praktisch iedereen wordt ontvoerd en ook jij verliest na een kort gevecht van de alien Zinyak, waarna je in een simulatie wordt gestopt. Al snel ontvang je superkrachten waarna je de simulatie op z’n kop kunt zetten.

Gameplay

De gameplay lijkt in eerste instantie erg op die van GTA. Daar is echter weinig van terug te zien in het spel. Je hebt enorme vrijheid waardoor je zelf het verloop van je verhaal kunt bepalen en tegelijkertijd eigenlijk oneindig kan spelen met de superkrachten die je ontvangt. Denk hierbij aan een vuurbal afschieten, telekinese, supersnelheid en een supersprong. Met deze krachten zul je onrust moeten stoken binnen de simulatie om de grip van Zinyak erop te verzwakken.

Hoe zwakker de grip van hem is, des te meer mogelijkheden jij namelijk krijgt. Dat is bovendien ook broodnodig, omdat jij niet alleen in de greep van Zinyak zit. Ook jouw crew is gevangen en jij bent de enige die hun kan helpen.

De strijd aangaan tegen Zinyak kan op verschillende manieren. Je kunt torens veroveren van de Zin, je kunt jezelf door de simulatie laten gooien alsof je zo veel mogelijk botten moet breken, je kunt racen of je kunt verschillende missies uitvoeren die jouw crew je opdraagt.

Het verhaal is op zich niet heel spectaculair. Dit is echter één van die spellen welke je niet koopt voor het verhaal, maar voor de gameplay. Het rondrennen, springen en aliens desintegreren zorgt namelijk voor een afwisselend spel waar je wel flink wat uren aan kwijt kunt zijn.

Over de top humor

De Saints-Row-games nemen zichzelf nooit serieus en dat is ook in Re-Elected goed te merken. Denk hierbij aan het regelmatig doorbreken van de vierde muur of een flinke lading flauwe grappen.

Alles van dit spel doet je wel denken aan een andere serie. Dat komt mede omdat er veel inspiratie is opgedaan van andere spellen en ze die vaak ook op de hak nemen. Neem bijvoorbeeld een gedeelte waarin Metal Gear Solid wordt nagedaan. De speelstijl wordt niet alleen versimpeld, maar ook wordt het afgedaan als teveel moeite voor iets wat veel simpeler kon.

Ouderdom

Deel IV is al een redelijk oud beestje en dat is ook te zien aan de grafische kant ervan. Het ziet er op zich prima uit, maar toch zie je wel de ouderdom terug. Personages lijken wat stijf en details zijn vaak wazig. Daarnaast is de besturing niet helemaal goed bijgewerkt waardoor bepaalde elementen niet helemaal fijn werken. Een goed voorbeeld is de bewegingsbesturing, die voelt niet goed uitgewerkt aan.

Als het gaat om geluid zul je net als bij GTA-spellen verschillende radio stations hebben waarnaar je kunt luisteren. Zo kun je je eigen persoonlijke stijl kiezen tijdens het gehele spel. Alleen in sommige bijzondere situaties krijg je een verplichte soundtrack. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens bepaalde evenementen en missies. Deze zijn stuk voor stuk goed aangepast op de sfeer in het spel.

Conclusie

Saints-Row IV: Re-Elected is een enorme verbetering vergeleken met de port van Saints-Row the Third. Het werkt een stuk soepeler en ziet er goed uit voor zo’n oude port. Het spel zit vol met activiteiten en het spelen met je krachten wordt eigenlijk nooit saai waardoor je al met al een vermakelijke titel krijgt.

Cijfer: 7.6