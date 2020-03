[Review] My Hero One’s Justice 2

Plus Ultra!

My Hero One’s Justice 2 is gebaseerd op de populaire shōnen-serie Boku no Hero Academia, ook wel bekend als My Hero Academia. Het spel is een vervolg op de eerdere game My Hero One’s Justice. Je hoeft dat spel niet gespeeld te hebben, maar ik raad je wel aan up-to-date te zijn met de (animatie)serie. Het hoofdverhaal biedt namelijk de verhaallijn van de tweede helft van seizoen drie tot en met de eerste helft van seizoen vier. Let op, ik zal in deze review spoilers vertellen over de verhaalboog waar dit spel de nadruk op legt.

One for All

Het kan natuurlijk zijn dat je wel interesse hebt in de game, maar zelf niet bekend bent met de serie. Daarom zal ik even een korte uitleg geven over de wereld van My Hero Academia. In deze wereld heeft ongeveer 80% van de mensen een Quirk. Een Quirk is een soort superkracht, je kunt er maar eentje hebben en deze zal niet veranderen. Zo heb je bijvoorbeeld een superkracht welke veel explosies kent, eentje waarvan je een kikker wordt of eentje waarmee je tape kan schieten. In de serie groei je mee met het personage Izuku Midoriya, een jongen die tot de twintig procent behoord wie dus geen quirk heeft. Op een dag ontmoet hij de beste held ter wereld: All Might. All Might heeft een speciale superkracht; hij kan zijn kracht doorgeven aan iemand anders. Hiermee ontvangt Midoriya zijn Quirk – One for All – en mag hiermee naar de U.A. High School.

De verhaallijn begint op het moment waar nummer één held All Might zijn ware vorm aan iedereen laat zien, waar hij aan Midoriya laat doorschijnen dat hij de volgende grote held zal worden. Vanaf dit moment speel je de hoofdlijn tot en met de verhaalboog van het Japanse maffialid Kai Chisaki. Deze modus wordt gepresenteerd in een stripboek-achtige vorm. Je zult verschillende levels spelen, waar je bij sommige kan kiezen tussen het hoofdverhaal en het bijverhaal. Deze opsplitsing is erg leuk, zelfs de wat minder belangrijke momenten van het verhaal kun je zo toch volgen. Je zult ook als verschillende karakters vechten, want het avontuur nog leuker maakt gezien iedereen zijn eigen quirk heeft. Daarnaast biedt het spel je ook nog beloningen aan als je deze verhaaldelen speelt, waaronder kostuums. Deze beloningen krijg je door uitdagingen te behalen, zoals het eindigen met een behaalde aanval of het behalen binnen de tijd.

Shoot Style

In dit vechtspel zul je de strijd aan gaan met allerlei helden welke je kunt kiezen uit een groot rooster. Je kunt onder andere spelen uit helden van klas 1-A zoals hoofdpersonage Izuku Midoriya (Deku), Uraraka en Asui (Froppy). Ook andere helden en vijanden zijn speelbaar zoals Himiko Toga, Shota Aizawa en Sir Nighteye. Iedereen heeft verschillende aanvallen welke je kan proberen te combo-en. Je hebt de standaard snellere, zwakke aanval, maar ook de langzamere, sterkere aanval. Daarnaast heeft iedereen zijn speciale quirk-moves, welke dus persoonsgebonden zijn. Je kunt ook andere krachtige aanvallen uitoefenen door een volle meter te gebruiken. Deze meter vult wanneer je tegenstanders een flinke mep verkoopt. Je vecht in 3D-velden, dus zult goed moeten opletten hoe jij je personage beweegt. Het gevechtssysteem is niet heel diepgaand; je zult merken dat je met een partij button-mashen ook gevechten kan winnen.

Naast de verhaalmodus bevat de game ook nog een aantal andere modi. Je hebt de missie-modus waar je een agentschap moet maken, en deze te trainen door allerlei missies te behalen. Ook kun je gebruik maken van de functie waar je vrij kan vechten op lokaal niveau. Je kan ook online de strijd aan gaan en er is nog een arcade-modus. Er is ook nog een trainingsmodus waar je vrij kan oefenen met elk van de karakters.

Audiovisueel

Het spel ziet er mooi uit op de Nintendo Switch. Je merkt wel dat er af en toe wat framedrops zijn, maar over het algemeen ben ik positief. Ook met de muziek zit alles goed, er klinken heerlijke geluiden uit je televisie met dit spel aan. Het spel is echter enkel speelbaar met de Japanse stemmen uit de serie, en dus niet met de Engelse cast. Voor mij was dit geen ramp aangezien ik de serie heb gekeken met Japanse stemmen. Let er dus goed op of je fan bent van de Engelse stemmen.

Conclusie

My Hero One’s Justice 2 is een heerlijk vechtspel. Zeker voor fans van de populaire serie is dit spel erg leuk en je merkt ook dat het gemaakt is voor de fans. Je hebt veel verschillende modi, maar de modus die er uitblinkt is de verhaalmodus. Het is erg gaaf om de evenementen uit de serie na te spelen. De besturing van het spel is makkelijk te begrijpen, maar is misschien net wat te makkelijk voor de doorgewinterde vechtspellenfanaat. Het spel ziet er goed uit en de muziek is ook in orde. Het spel is misschien niet voor iedereen geschikt; je moet wel echt van de serie houden. Het spel is wel een echte aanrader voor fans van vechtspellen en de My Hero Academia-serie.

Cijfer: 7,5