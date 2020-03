[Prijsvraag] Win 3x Dandara: Trials of Fear Edition

Maak kans op deze geweldige Metroidvania!

De game Dandara heeft een flinke update gekregen in de vorm van de Trials of Fear Edition en in onze review sprak Patricia al erg positief over de game. Dankzij indie-uitgever Raw Fury mogen wij maar liefst drie digitale exemplaren van de game verloten, iets wat zeker in deze tijd natuurlijk extra fijn is.

Wat moet je doen om kans te maken? Reageer onder dit bericht met minimaal Ć©Ć©n tip om de komende tijd de dagen binnen door te komen.

Meedoen kan tot en met 28 maart. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ā€˜m hier (gratis) aan! Veel succes, blijf gezond, blijf zoveel mogelijk thuis en speel vooral games!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.