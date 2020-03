Panzer Dragoon: Remake vanaf vandaag verkrijgbaar

Vliegen op een draak, wie droomt er niet van?

Forever Entertainment heeft in de E3 van juni vorig jaar al aangekondigd dat hij er aan zou komen: de remake van Panzer Dragoon. Vandaag in de Nintendo Direct is bekend gemaakt dat hij per direct te koop is in de eShop.



Vlieg door prachtige omgevingen en vecht tegen verschillende soorten tegenstanders: van grote machines tot vliegende schepen, je kan het zo gek niet bedenken. Jouw doel? Om de toren te bereiken na vele uren vliegplezier.