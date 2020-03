Ninjala komt sneller uit dan gedacht

Ninja + Kauwgum = …?

Ninjala, het spel dat werd omschreven als een Bubble Gum Shooter vol met allerlei zoetigheden, werd met een jaar vertraagd en kreeg de nieuwe releasedatum van begin 2020. In de Nintendo Direct van vandaag werd bekend dat deze shooter sneller uitkomt dan je misschien had gedacht, namelijk op 28 mei.Wat nog opmerkelijker is, is het feit dat het spel geheel gratis te spelen is.

Het spel focust zich op zowel individuele gevechten als teamgevechten tussen groepen bubblegum ninja’s. Zo gebruik je verschillende bubblegum krachten en het terrein tegen je vijanden, om zo de vloer met hun aan te vegen. Natuurlijk zijn er ook nog genoeg visuele aspecten die je aan je ninja kunt aanpassen om de ninja zo persoonlijk mogelijk te maken.

Benieuwd naar deze gloednieuwe F2P titel? Bekijk de trailer hieronder!

