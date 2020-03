Mr. Driller maakt zijn debuut op de Nintendo Switch

Kom gezellig mee naar Drilland!

In 1999 kwam het eerste spel uit van Mr. Driller, door de makers Bandai Namco. Sindsdien kunnen we geen nieuwe console aanschaffen zonder dat dit gezellige kleurrijke puzzelspelletje voorbij komt. In juni dit jaar zal hij zijn intrede doen op de Nintendo Switch met het spel ‘Mr. DRILLER Drilland’.



In dit spel ga je op avontuur in het themapark ‘drilland’, waarbij je in elke attractie een andere omgeving zal treffen. Ga steeds verder onder de grond maar vergeet niet genoeg zuurstof te verzamelen. Je kan spelen met zes verschillende personages. Naast de singleplayer-uitdaging is Mr. DRILLER Drilland speelbaar met maximaal vier spelers op multiplayer modus.