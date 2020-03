Meer informatie Pokémon Sword & Shield Expansion Pass onthuld

Tijdens de mini Nintendo Direct heeft Nintendo een tipje van de sluier opgelicht over de Isle of Armor uitbreiding voor Sword & Shield.

Met de Isle of Armor uitbreiding wordt het gelijknamige gebied toegevoegd aan de nieuwste generatie Pokémon spellen. Op dit eiland, zul je als trainer een dojo bezoeken om je vaardigheden te verbeteren. Hier ontvang je meteen de legendarische Pokémon Kubfu welke eerder is onthuld. Tijdens het trainen met Kubfu zul je de Tower of Two Fists betreden waar je verschillende beproevingen moet doorstaan. Wanneer dit met succes is afgerond zal Kubfu evolueren.

Daarnaast kun je op Isle of Armor Pokémon vangen die niet eerder in Galar gevonden zijn. Al deze Pokémon zijn oude bekenden of regionale varianten ervan. Als laatste ontvang je nieuwe elementen voor de league cards toegevoegd om jezelf te promoten bij andere spelers.

Isle of Armor moet voor eind juni verschijnen. De tweede uitbreiding Crown Tundra verschijnt in de herfst. Wanneer je de uitbreidingspas van €29,99 voor 15 augustus koopt, ontvang je kleding die zijn inspiratie van het personage Leon heeft gehaald.