Good job! vandaag uitgebracht

Ben jij die duizendpoot die we zoeken?

Good job! is een spel gemaakt door Nintendo die vanaf vandaag beschikbaar is in de eShop. Door het uitvoeren van klussen krijg je steeds weer een nieuwe opdracht van jouw baas die je moet voltooien: het is een puzzelspel in een hilarisch jasje.

Eigenlijk ben je in dit spel een beetje de vliegende keep: van het schoonmaken van het kantoor tot planten verzorgen. Van het besturen van een hijskraan tot de taken van een conciërge. Je kan het allemaal in dit spel! Best fijn om te weten dat een baan zo afwisselend kan zijn, toch? Gelukkig maakt een foutje hier en daar niet uit, je bent immers het kind van de directeur van het bedrijf. Zorg dat je jouw werk doet, wees creatief en doe een ‘good job!’.