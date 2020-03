Eerste teaser voor Smash Bros. Fighter Pass 2

Vandaag is de eerste teaser vrijgegeven voor het nieuwe DLC-personage voor Super Smash Bros. Ultimate.

Het is nu dik een jaar nadat de Piranha Plant uit kwam voor Super Smash Bros. Ultimate. Dit personage was het allereerste DLC-personage voor de nieuwe vechtgame en hierna verschenen er nog vijf anderen. Tegen de tijd dat het tijd was voor het zesde personage onthulde Nintendo te werken aan nog zes nieuwe personages. De eerste daarvan kreeg vandaag al een teaser.

Wie het precies wordt weten we nog niet, maar één ding is zeker de nieuwe vechter komt uit de game ARMS. Omdat dit personage met uitrekbare armen werkt, heeft Nintendo meer tijd nodig voor de volledige aankondiging. We kunnen echter nu al gaan speculeren over wie erin zal verschijnen.