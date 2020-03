Bravely Default II krijgt demo en trailer

Download nu alvast een demo!

Team Asano, de ontwikkelaar van de originele Bravely Default, komt later dit jaar met de Switch exclusieve game Bravely Default II. In dit tweede deel zul je op pad gaan in een nieuwe wereld met een nieuwe groep personages. Deze groep van personages, de Heroes of Light, moeten op pad om de vier kristallen in de wereld te vinden.

Tijdens de nieuwe Nintendo Direct is niet alleen een gloednieuwe trailer vrijgegeven, ook is er per direct een demo te downloaden in de eShop. Een releasedatum is momenteel nog niet bekend.