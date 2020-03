[Review] Luigi’s Mansion 3 – multiplayerpakket

Het eerste deel van deze spokerige toevoeging is nu speelbaar.

Op Halloween van vorig jaar verscheen Luigi’s derde grote avontuur. Luigi’s Mansion 3 biedt voor zowel singleplayer als multiplayer gameplay aan. Je kunt in je eentje of samen het hoofdverhaal spelen, maar daarnaast kun je ook verschillende minigames spelen. Of je neemt het online met vrienden op in de ScareScraper-modus waar iedereen moet samen werken. Het DLC-pakket van Luigi’s Mansion 3 bevat twee delen waarvan de eerste recentelijk is uitgegeven. Hoe bevalt het eerste deel van deze nieuwe content? Je leest het hier in deze review.

Partij minigames

Voor de verhaalmodus ontvang je een speciaal type zaklamp. Spelers kunnen nu schijnen met een lichtje waar je de Polterpup zult zien in je lichtcirkel. Dit is echter een kleine singleplayerbonus van de DLC die in het teken staat van multiplayer. Het eerste pakket biedt drie nieuwe minigames aan in de Screampark-modus. Deze kun je in je eentje beoefenen. Wil je de spellen echt spelen dan heb je twee tot acht spelers nodig. Deze drie spellen zijn Tricky Ghost Hunt, DodgeBrawl en River Bank.

In Tricky Ghost Hunt is het de bedoeling om zo veel mogelijk punten te verzamelen door spoken op te zuigen. Je wordt in een spokerige kamer achtergelaten. Vervolgens moet jouw team zoveel mogelijk spoken opzuigen. Je moet echter goed oppassen want af en toe zullen bepaalde vloeren elektrisch worden. Na een paar seconden geven ze je een schok en als je er dan nog op zo’n vakje bent, verlies je punten. De kamer is redelijk groot en heeft teleporteerdeuren. Je kan dan makkelijk van de onderkant naar de bovenkant komen. Dit spel is erg gezellig om te spelen; zelfs voor grotere groepen is het geschikt. De ruimte is dusdanig groot genoeg zodat je niet te veel op elkaar zit.

Tricky Ghost Hunt

DodgeBrawl

River Bank

In DodgeBrawl speel je het welbekende trefbal, maar dan net wat anders. Je kunt weer met maximaal acht mensen het spelletje spelen waar je dan twee teams van vier krijgt. Je moet met je stofzuiger de ballen zuigen en schieten naar de tegenpartij. Iedereen begint met drie hartjes en na elke rake treffer verlies je een hartje. Als iemand uit je team al zijn hartjes kwijt is, kun je gaan proberen om diegene te redden. Let op tijdens de redding ben je dus extra kwetsbaar, zorg ervoor dat je veilig iemand redt. Ook dit spel is weer erg leuk om te spelen. De spanning om iemand te redden terwijl je zelf niet geraakt mag worden, zorgt voor een goede sfeer.

In River Bank speel je in teams en zul je op een opblaasbaar dier zitten. Er zullen allemaal muntjes uit een waterval vallen en het is de bedoeling om met je team zoveel mogelijk munten te verzamelen. Je moet echter wel goed uitkijken, want tijdens het verzamelen kun je ook boomstammen en mijnen tegen komen. Als een boomstam je te pakken heeft, zul je al jouw munten verliezen. Voor de mijn geldt ongeveer hetzelfde; raak je hem aan, dan ben je al je welverdiende munten kwijt. Deze minigame past ook prima in het rijtje met alle minigames.







ScareScraper

Wie, met DLC, de ScareScraper-modus opent ziet dat je nu drie verschillende kostuums kan aantrekken. Zo heb je Mummigi, gebaseerd op een Mummie. Maar ook bijvoorbeeld The Green Knight waarmee onze besnorde held een mooi riddergewaad en harnas draagt. Als laatste heb je ook nog Groovigi waar Luigi een flinke swingende pruik op heeft. Elk kostuum komt met nieuwe bijbehorend thema level en daarbij nieuwe spoken. Deze kostuums en nieuwe levels bieden meer variatie aan in je gameplay. De nieuwe spoken zorgen ook voor een breder aanbod in strategieën.

Conclusie

Aangezien dit pas slechts het eerste deel is van de uitbreiding, zal ik nog geen cijfer geven. Het tweede deel staat gepland voor deze zomer. De DLC kost tien euro en bevat beide pakketten, je kunt ze niet los van elkaar kopen. Als je dat omrekent kost dit pakket vijf euro en voor die prijs is deze content erg netjes. De minigames zijn erg leuk om te spelen en ook de online toevoeging valt goed in de smaak.

Deze review zal een update krijgen zodra het tweede pakket beschikbaar is.