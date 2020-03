Animal Crossing: New Horizons is snelst verkopende Switch-titel in Japan

Daarnaast heeft de Switch nog een console ingehaald qua verkopen.

Animal Crossing: New Horizons doet het erg goed. Zo goed zelfs, dat het in Japan nu de snelst verkopende Switch-game aller tijden is. Op dit moment is de game in deze regio al 1,8 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dan spreken we alleen maar van de fysieke versie; digitale verkopen zijn nog niet bekend. Gezien de aard van de game en de huidige situatie met het coronavirus, kunnen deze digitale cijfers zelfs nog hoger liggen. Hiermee laat Animal Crossing titels als Pokémon Sword & Shield en Super Smash Bros. Ultimate achter zich, met respectievelijk 1,36 en 1,24 miljoen als het op de verkoopcijfers van de eerste drie dagen aankomt.

De game heeft ook meegeholpen om meer Nintendo Switch-consoles te verkopen. De Switch is nu vaker over de toonbank gegaan dan de Wii in Japan. Dat betekent dat Nintendo’s paradepaardje iets meer dan drie jaar nodig had om een van de succesvolste consoles van het bedrijf te passeren. Over de huidige verkoopcijfers van Animal Crossing: New Horizons en de Nintendo Switch in andere delen van de wereld is vooralsnog niets bekend.

