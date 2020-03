[Gerucht] Referenties naar Switch gevonden in Resident Evil 3-demo

Komt de remake van deze horrorklassieker ook naar Nintendo’s console?

Vorig jaar bracht Capcom een volledige remake van Resident Evil 2 uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Veel fans hadden verwacht dat door het succes van deze titel een nieuwe versie van het derde deel in de horrorfranchise niet kon uitblijven. In december 2019 werd de Resident Evil 3-remake officieel aangekondigd tijdens een State of Play-presentatie van PlayStation. Vooralsnog zijn alleen een PlayStation 4-, Xbox One- en pc-versie aangekondigd.

Er zijn nu echter aanwijzingen in de recent verschenen demo van de game gevonden die zouden wijzen op een Nintendo Switch-versie. Uit een datamine zijn lijnen tekst te vinden die verwijzen naar de Nintendo Switch en de Nintendo eShop. Fans speculeren nu dat dit erop wijst dat Capcom Resident Evil 3 naar de Switch wil brengen, of in ieder geval ooit plannen had deze versie uit te brengen. Een cloud-versie behoort ook tot de mogelijkheden, aangezien Resident Evil 7 in Japan op deze manier naar Nintendo’s hybride console is gebracht.

