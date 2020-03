Baldo krijgt nieuwe trailer

De game staat klaar om deze zomer naar de Switch te komen.

Baldo werd vorig jaar aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Tot nu toe was niet bekend wanneer we de game ongeveer kunnen verwachten, daar is inmiddels verandering in gekomen. Tijdens de Indie World presentatie is afgelopen week onthuld dat de titel deze zomer naar de Nintendo Switch komt.

Baldo is een game die gemaakt wordt door Naps Team en kan nog het beste omschreven worden als een mix tussen Zelda gecombineerd met Ni no Kuni. De game speelt zich af in de magische wereld genaamd Rodia. Jij gaat op reis naar het land vol mysteries om te ontdekken. Het spel is een actie-avonturen RPG en draait om vechten, puzzels en dungeons om op te lossen. Tijdens de presentatie is bevestigd dat de game tijdelijk exclusief voor de Switch zal zijn.