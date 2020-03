Animal Crossing: New Horizons updates mogelijk later door Corona

Uitstel van aankomende updates wordt niet uitgesloten.

Een groot deel van de Nintendo-fans geniet momenteel volop van Animal Crossing: New Horizons. Afgelopen week gaf de producer van het spel nog aan dat hij hoopt dat de titel voor wat ontspanning zorgt in deze moeilijke tijden. De Corona-situatie kan echter ook invloed gaan hebben op de aankomende updates van het spel.

Terwijl de eerste update inmiddels al een feit is, wordt niet uitgesloten dat aankomende updates vertraging oplopen. Helemaal zeker is dit niet maar het team achter Animal Crossing: New Horizons wil dit ook niet uitsluiten. De gezondheid van de ontwikkelaars is momenteel het belangrijkste, waardoor men zich flexibel zal opstellen voor het uitbrengen van aankomende updates. Dat liet Animal Crossing: New Horizons-director Aya Kyogoku weten tegenover de Washington Post

Zodra er meer bekend is over de updates houden van jullie uiteraard op de hoogte.