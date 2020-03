The Vagrant komt naar Nintendo Switch

Ontwikkelaar DICO en uitgever Rainy Frog slaan de handen in elkaar om een port van The Vagrant naar Nintendo Switch te brengen.

In deze met de hand getekende game kruip je in de huid van Vivian, een moedige krijgster. Ze probeert haar familie terug te vinden door de voetsporen van haar vader nauwgezet te volgen. Al snel ontdekt ze dat haar eigen geschiedenis duisterder is dan verwacht.

Van een rustig kuststadje tot onheilspellende bossen en spookachtige kastelen, Vivians avontuur speelt zich af tegen het decor van de prachtige fantasiewereld Mythrilia. Help jij haar om haar vaardigheden te verbeteren? Dat is broodnodig, want onderweg stoot ze op meer dan zeventig verschillende vijanden. Hoe haar verhaal precies afloopt, bepaal jij. The Vagrant kent namelijk meer dan één einde.

Bekijk de trailer hier:

De exacte releasedatum kennen we nog niet. We houden jullie op de hoogte als er meer nieuws is.