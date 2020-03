The Casebook of Arkady Smith komt naar de Switch

Een nieuwe game met in de hoofdrol een fameuze detective.

Wobbly Tooth heeft bevestigd dat hun spel The Casebook of Arkady Smith op de Nintendo Switch zal verschijnen. In deze game verken je een open wereld in een toekomstige stad. Je zult als Arkady Smith, een bekende onderzoeker, allerlei aanwijzingen moeten vinden. Daarnaast zijn er ook nog een boel puzzels om op te lossen en zul je met verdachte mensen moeten praten. Een releasedatum is nog niet bekend gemaakt. Wobbly Tooth heeft wel een demo beloofd welke later uit komt. Bekijk de trailer hieronder.