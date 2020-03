Silver Falls – 3 Down Stars verkoopt minder dan 200 exemplaren

Een indie-ontwikkelaar heeft begin dit jaar nog een nieuwe ‘New’ 3DS game uitgebracht. Helaas voor de studio loopt de game niet als verwacht.

Silver Falls – 3 Down Stars heeft een lastige tijd achter de rug. In eerste instantie was de game al ergens in 2019 klaar, waarna het tot en met januari dit jaar duurde voordat de game eindelijk in de eShop belandde. Echter was dit een verkeerde versie van het spel. Dit leidde tot een enorm slechte review van Destructoid doordat het spel praktisch onspeelbaar was.

In een YouTube-video onthult de ontwikkelaar nu in een emotionele boodschap meer over de moeite die hij heeft gedaan en waar hij op hoopte. Helaas voor hem leidde zijn harde werk tot nog niet eens 200 verkochte exemplaren sinds de lancering.

Deze slechte prestatie zorgt ervoor dat de geplande toekomst van de serie ook in gevaar komt door een gebrek aan geld. Tot nu toe waren er nog twee andere Silver Falls games aangekondigd.