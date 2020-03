Monolith Soft is weer flink gegroeid

Monolith Soft, bekend van de geliefde Xeno-serie, is de afgelopen tijd weer flink gegroeid.

Op dit moment werken er volgens Siliconera 243 mensen bij de Japanse studio. Nog nooit eerder werkten er zoveel mensen bij het bedrijf. Toen Nintendo de studio in 2007 van Bandai Namco overnam, werd de studio de eerste paar jaar een stuk kleiner. Van meer dan 100 medewerkers in 2007 liep het aantal terug naar een kleine 80 man in 2011. Vanaf dat punt is de studio weer gaan groeien en in een flink tempo.

Na de uitgave van Xenoblade Chronicles op de Wii ging het de studio voor de wind met uitgaven zoals Xenoblade Chronicles X en Xenoblade Chronicles 2. Daarnaast hebben ze ook geholpen bij de ontwikkeling van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Waar de studio nu precies aan werkt, is een mysterie. De eerste Xenoblade krijgt dit jaar een HD-remake en verder werken ze aan een Zelda-spel (zeer waarschijnlijk de sequel van Breath of the Wild). Eén ding is zeker, ze hebben genoeg plannen.

Bron