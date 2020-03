Masahiro Sakurai heeft na Ultimate DLC geen plannen

Masahiro Sakura is op het moment druk bezig met de tweede lading Super Smash Bros. Ultimate personages. Plannen voor erna heeft hij nog niet.

Masahiro Sakurai plaatst met regelmaat een column in het populaire tijdschrift Famitsu en tijdens de laatste uitgave liet Sakurai weten eigenlijk alleen maar aan de DLC te denken. Voor hem is het namelijk belangrijk dat alles wat hij doet iets bijzonders heeft om los te staan van andere games. Hierna vervolgde hij dat, na de plannen van de komende zes personages voor Super Smash Bros. Ultimate, een schone lei op hem wacht.

Right now, all I can think about is producing DLC for Super Smash Bros. Ultimate. After I finish that, though, itโ€™s a total blank slate.

Mashiro Sakurai