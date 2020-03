Cross-over evenement Animal Crossing: New Horizons en Animal Crossing: Pocket Camp van start

Krijg in beide spellen verschillende voorwerpen!

Afgelopen vrijdag is Animal Crossing: New Horizons uitgekomen. Eerder was al aangekondigd door Nintendo dat je verschillende voorwerpen uit Animal Crossing: New Horizons kunt krijgen in Pocket Camp. Dit is op dit moment het geval door dagelijks in te loggen en je voorwerpen te claimen. Nu kun je echter ook voorwerpen krijgen uit Pocket Camp in New Horizons!

Met dit nieuwe evenement krijg je allereerst 50 leaf tickets in Pocket Camp. Deze kun je gebruiken om bijvoorbeeld gelukskoekjes te kopen, speciale meubels te kopen of om processen te versnellen. Verder kun je bekende meubels uit Pocket Camp krijgen in New Horizons. Zo kun je bijvoorbeeld een miniatuur camper op jouw eiland neerzetten of kleding dragen van de OK Motors-winkel. Door onderstaande stappen op te volgen kun je deze voorwerpen krijgen: