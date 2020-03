[Review] Stela – Nintendo Switch

Ga mee met Stela op een bijzondere reis.

In oktober 2019 verscheen Stela op Xbox One en Apple Arcade. Een paar maanden later, op 13 maart, heeft ontwikkelaar en uitgever SkyBox Labs de game ook uitgegeven voor PC en de Nintendo Switch. De titel werd voorheen positief ontvangen, maar is dat op de Switch nog steeds zo? Je leest het in deze review.

Een bijzondere reis.

Het filmische avonturen-platformspel Stela gaat over een jonge vrouw die de laatste dagen van een oude, maar mysterieuze wereld meemaakt. De reis begint wanneer je wakker wordt in een grot, maar hoe je daar terecht bent gekomen is onduidelijk. Gelukkig vind je al snel een ladder waardoor je uit de grot kunt klimmen naar het eerste wat grimmige landschap. Eenmaal boven wordt je meteen in het diepe gegooid, want het eerste gebouw waar je naar binnen loopt zit namelijk vol met insecten. Deze beestjes wil je natuurlijk zo snel mogelijk achter je laten, maar daarvoor zul je de eerste kleine puzzel moeten oplossen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het monster ons niet ziet?

Als je had verwacht dat Stela vol met grote ingewikkelde puzzels zou zitten, heb je het helaas mis. Het hoofddoel van deze titel is namelijk echt de reis die je van het begin tot het eind gaat maken. In Stela zitten wel kleine puzzels. Ondanks dat je deze vaak wel in drie pogingen hebt opgelost, zitten ze heel goed in het verhaal verwerkt. Tuurlijk merk je wel dat het opdrachten of puzzels zijn die je moet uitvoeren, maar ze komen totaal niet willekeurig tevoorschijn. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat de game gewoon lekker wegspeelt omdat je zo erg bezig bent met wat er aan de hand is of wat er kan gaan gebeuren.

Jammer genoeg is het avontuur van korte duur, wat je trouwens vaak bij dit soort spellen ziet. Ik had Stela namelijk al in tweeëneenhalf uur uitgespeeld. Ondanks dat deze game ook een soort blauwe lampjes heeft als verzamelobject, zit hier weinig waarde aan. Het enige wat er dan gebeurt is dat er een plaatje helderder wordt in het menu. Ik had trouwens bij mijn eerste speelsessie maar twee van deze blauwe lampjes gevonden. Over een paar maanden zal ik de reis dus nogmaals meemaken en de omgeving nog beter onderzoeken.

Wat misschien goed is om te weten is dat buiten het titelscherm om, welke overigens ook in het Nederlands beschikbaar is, er helemaal geen tekst of dialoog aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat je vanaf het begin af aan al met vragen zit. Ondanks dat ik dit in eerste instantie jammer vond kun je daardoor zelf, aan de hand van wat je ziet, het verhaal helemaal met jouw eigen fantasie vormgeven.

Wat zullen we hier moeten doen?

Een kleine vertraging is geen groot probleem.

De besturing in Stela is eigenlijk vrij eenvoudig. Dit komt omdat er maar drie acties zijn die je kunt uitvoeren. Je kunt namelijk lopen met de linker joystick, springen met de B knop en objecten pakken en verschuiven met de A knop. Wat ik tijdens het spelen gemerkt heb is dat er een kleine vertraging zit tussen het gebruiken van een knop en de daadwerkelijke actie op het scherm. Waarschijnlijk komt dit doordat het personage Stela verschillende animaties heeft bij elke actie. Ondanks dat ik af en toe bij een sprong last had van deze vertraging, is het niet een heel groot probleem en wen je er vrij snel aan. Gelukkig vraagt het spel niet al te vaak een actie op een specifieke plek uit te voeren, maar je zult er wel rekening mee moeten houden.

Audiovisueel:

De muziek in Stela past zich goed aan aan de situatie of omgeving waar je je in bevindt. Dit zegt immers niet dat er altijd muziek afspeelt. Op spannende momenten hoor je namelijk regelmatig de wind langs je oren zuisen zonder enige deuntjes. Ik merkte heel erg dat ik door het gebruik van deze geluiden werd beïnvloed. Zo bewoog ik veel voorzichtiger waar ik de wind in mijn oren hoorde, omdat er een monster op de achtergrond liep. En juist vlugger waar er snelle mysterieuze muziek afspeelde, dit juist omdat ik achtervolgt werd door insecten of monsters.

Pas op voor de vuurpijlen! Kan ik misschien ergens schuilen?

Het uiterlijk lijkt op het eerste oog niet heel bijzonder, maar daar komt al vrij snel verandering in. Net zoals bij de audio gebeurt bij het visuele aspect bijna hetzelfde. Als je je bijvoorbeeld in een grouwe en grijze omgeving bevindt, ben je veel alerter op wat er in de omgeving gebeurt. Ik heb zo’n afstemming bij beeld en geluid nog niet eerder meegemaakt. Mits goed uitgevoerd, wat bij Stela absoluut het geval is, maakt het het spel vele malen sterker.

Conclusie:

Als je van platformspellen houdt ga je ook Stela zeker fantastisch vinden. Het filmische avontuur voelt erg speciaal en speelt met de goed geplaatste puzzels lekker weg. De geluiden, muziek en het uiterlijk van de game zorgen ervoor dat verschillende momenten in het spel veel sterker overkomen.

Eindcijfer: 7,2