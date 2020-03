Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 10.5 GigaByte aan vrije ruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 13 vele nieuwe games in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een spel daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Trials of Mana, maarliefst 10.5 GigaByte aan ruimte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen? Bekijk dan onderstaande lijst.

Trials of Mana – 10.5GB

Zombie Army Trilogy – 5.0GB

Chaos Code: New Sign of Catastrophe – 3.7GB

Grand Guilds – 3.6GB

Vampire: The Masquerade: Corteries of New York – 2.8GB

CopperBell – 2.8GB

Wheel of Fortune – 2.1GB

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition – 1.8GB

Children of Zodiarcs – 1.7GB

Wenjia – 1.6GB

Snakeybus – 1.3GB

Ara Fall: Enhanced Edition – 673MB

MazM: Jekyll and Hyde – 605MB

Jeopardy! – 596MB

Dream Gallery – 514MB

Trailer Trashers – 485MB

One Step From Eden – 427MB

Curious Expedition – 424MB

Hyperspace Delivery Service – 277MB

JigSaw Abundance – 265MB

Rhythm of the Gods – 237MB

NecroWorm – 131MB

Wanba Warriors – 90.0MB

Colorgrid – 76.0MB

Welke bovenstaande titels ga jij volgende week downloaden op je Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties.