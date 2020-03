Animal Crossing-producer hoopt dat New Horizons voor extra ontspanning zorgt

De release van Animal Crossing: New Horizons valt middenin de wereldwijde Corona-uitbraak.

Nu Corona wereldwijd een serieus probleem vormt, zitten veel mensen verplicht thuis en zijn veel winkels en openbare gelegenheden gesloten. Juist nu zorgt dat ervoor dat mensen binnenshuis extra veel entertainment zoeken. Denk aan films, series maar ook games. De producer van Animal Crossing: New Horizons , Hisashi Nogami, sprak tegenover Verge over de release van de game in moeilijke bizarre periode. Juist in deze moeilijke tijd hoopt hij dat de nieuwe Animal Crossing-titel voor extra ontspanning kan zorgen:

“We’ve been planning this release for quite some time, so it’s unfortunate that this timing overlapped with what’s currently happening in the world. I am very disheartened and saddened by the events happening across the world. Considering the timing, we hope that a lot of the Animal Crossing fans will use this as an escape, so they can enjoy themselves during this difficult time.”

Ook liet Nagomi weten blij te zijn dat de release wereldwijd gelijktijdig heeft plaatsgevonden. Animal Crossing is een game die je met zoveel mogelijk mensen wilt spelen, een wereldwijde release is volgens hem dan ook de beste aanpak.

