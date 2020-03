Sea of Stars, een prequel van The Messenger, aangekondigd

Had je na The Messenger nog niet genoeg van het universum? Dan heb ik goed nieuws voor je!

Sea of Stars is een turn-based RPG waarin je speelt als de twee ”Children of Solstice”. Een kind bezit de kracht van de maan en de ander bezit de kracht van de zon. Deze krachten moeten ze samen bundelen om een kans te maken tegen de kwaadaardige alchemist genaamd “The Fleshmancer”.

Het spel zijn voornaamste inspiratie ligt in de RPG’s van de jaren 90 en vindt plaats als een prequel in hetzelfde universum dan The Messenger.

Sabotage Studio heeft een kickstarter geopend om dit spel een werkelijkheid te maken, deze is hier te vinden. Het project is gepland voor het jaar 2022. Bekijk deze trailer hieronder: