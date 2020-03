[Review] Murder by Numbers

Het kindje van Phoenix Wright: Ace Attorney en Picross!

Murder by Numbers is een point-and-click avontuur gekruist met picross. In deze kleurrijke game zul je een aantal moordzaken onderzoeken, maar niet in je eentje! Een vliegende robot genaamd SCOUT zal je helpen om de mysteries te ontrafelen. Ben je benieuwd hoe de wereld er uit ziet waar bewijsmateriaal in de vorm is van picrosspuzzels? Lees dan deze review

Murder: Miss Terie

In Murder by Numbers speel je als Honor Mizrahi, een TV-actrice die de detective speelt in de show Murder: Miss Terie. Van het ene moment op het andere moment wordt er een moord gepleegd in de opnamestudio. Vanaf dit moment komt Honor een vliegende robot genaamd SCOUT tegen en gaat ze de zaak oplossen. Ze is immers een detective in een televisieserie, dan kan ze het ook wel in het echt. Het spel is opgedeeld in vier verschillende moordzaken en die vormen samen één verhaal. Dat merk je ook wel gelijk aan het einde van de eerste episode, maar hoe of wat verklap ik nog niet.

Een grote vleug Picross

In het spel zul je dus bewijsstukken moeten vinden om er achter te komen wie de echte moordenaar is. Dat gebeurt echter niet zomaar, SCOUT zal met zijn computerkrachten de omgeving scannen en daarmee kan je opvallende zaken aanklikken. Je krijgt nu een nonogram ofwel picross puzzeltje voor je welke je moet oplossen. Je krijgt een diagram voor je met een aantal rijen en kolommen. Deze kunnen per bewijsstuk verschillen. Je begint wel makkelijk met bijvoorbeeld een 5×5-diagram, later zal je grotere formaten vinden zoals 15×15. Zoals ik zei bestaat zo’n puzzel uit rijen en kolommen. Staat er bijvoorbeeld 2-3-5 dan zul je in die volgorde gekleurde vakjes achter elkaar vinden. Eerst twee achterelkaar, dan drie en dan vijf. Hoeveel vakjes daartussen zitten maakt niet uit, als het er maar minimaal één is.

Een voorbeeld van een 10×10 puzzel

De verschillende soorten strategieen die je kan toepassen worden netjes uitgelegd door het spel. Ook kun je gebruik maken van drie hulpmiddelen. Je kunt kiezen om vijf willekeurige vakjes te laten invullen, maar ook om een check te doen om te kijken of je goed zit. Deze twee hulpmiddelen kosten je wel punten welke van je totale punten af gaan. De derde optie is gratis; hiermee worden de rijen of kolommen paars gekleurd als je ergens in die rij/kolom kan bepalen of er een ingekleurd vakje moet komen of een kruisje. Deze functie is erg handig en ik merkte tijdens het spelen dat ik het vaak gebruik, vooral bij de grote puzzels. Zeker aangezien het aantal puzzels in dit spel enorm is. Elk bewijsmateriaal is een puzzel en daarnaast heb je nog bonuspuzzels als je genoeg punten behaald. Met deze bonuspuzzels kun je herinneringen vrijspelen van SCOUT, waarmee het verhaal nog leuker wordt. Het kan soms wel vermoeiend zijn om puzzel na puzzel te spelen terwijl je verder wil met het verhaal. Maar als een fan van beide genres mag ik niet klagen.

Audiovisueel

Je merkt direct dat het spel grafisch en muzikaal wat weg heeft van Ace Attorney-spellenserie. De kleurrijke omgevingen, de gewiekste dialogen en een heerlijke soundtrack die goed past bij dit soort type spel. Van vrolijke muziek, tot paniekzaaiende muziek bij spannende scenes; Murder by Numbers biedt het allemaal. Dat is ook niet zo verwonderlijk, de complete soundtrack is namelijk verzorgd door Masakazu Sugimori. Hij verzorgde onder andere ook de soundtrack van Phoenix Wright en Ghost Trick. Helaas bevat dit spel, in tegenstelling tot games in dit genre, geen terugleesmogelijkheid. Als je dus gesprekken mist doordat je te snel op de A-knop drukt, kan je ze niet terug lezen.

Conclusie

Murder by Numbers is een charmante visual novel. Je lost moorden op door middel van bewijsstukken te vinden, maar voor je dit doet moet je wel een nonogrampuzzel oplossen. De puzzels zijn erg leuk, maar kunnen je soms wel uit het verhaal halen. Grafisch is alles in orde en ook de muziek is prima. Helaas is er geen terugleesmogelijkheid en dat is jammer, zo mis je soms de leuk geschreven dialogen. Als je geen fan bent van deze soort puzzels is het misschien een afrader; ze zijn namelijk overal. Mocht je zoals ik fan zijn van de puzzels dan is Murder by Numbers een grote aanrader!

Cijfer: 8,7